В Ленобласти подвели итоги областного фестиваля-конкурса циркового искусства

Гран-при IV областного фестиваля-конкурса циркового искусства «Цирк! Цирк! Цирк!» получила гимнастка Анастасия Меркешкина из каменногорской цирковой студии «Чародейка».

В командном зачете лауреатами I степени стала цирковая студия «Юность из Бокситогорска, II степени — каменногорская цирковая студии «Чародейка», III степени — цирк «Гротеск» из Гатчины.

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В этом году в фестивале приняли участие 130 человек из 13 учреждений культуры Ленобласти.