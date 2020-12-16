Специалисты из Петербурга помогут в восстановлении сгоревшего Нотр-Дама

Часовые мастера из Северной столицы решили помочь в восстановлении и реставрации часов Нотр-Дама. Пока специалисты оценивают фронт работ и возможность произвести необходимые детали.

Запчасти для поврежденного часового механизма собора изготовят на петербургском заводе «Ракета». Именно это предприятие разработала и произвело самый большой часовой механизм в мире. Сейчас изделие находится в атриуме ЦДМ в Москве и достигает 7 метров.

Напомним, что пожар на объекте наследия Юнеско произошел 15 апреля 2019 года. Огонь полностью уничтожил крышу собора и знаменитый шпиль.