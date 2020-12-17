В школах Ленобласти появится меню для аллергиков

Меню для детей, нуждающихся в специализированном питании, разработают по решению оперштаба по вопросам организации горячего питания в образовательных организациях Ленобласти.

Разработкой меню займется комитет общего и профессионального образования совместно с медиками и внедрено в школах в 2021 году.

«В течение года комитет разработает региональный стандарт обеспечения горячим питанием учеников 1-4 классов и проведет мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых. Также комитет разработает конкурсную документацию, в том числе типовой контракт на оказание услуги», — рассказали в правительстве Ленобласти.

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Напомним, что в обращении к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием детей-учащихся 1-4 классов. Глава Ленобласти подчеркнул, что все 358 школ готовы с 1 сентября 2020 года обеспечивать горячим питанием учеников младших классов на бесплатной основе. Закон о внесении изменений в Социальный кодекс, регламентирующий бесплатное питание школьников младших классов, был принят Законодательным собранием региона 8 июля.

С сентября 2020 года в Ленобласти учащиеся 1-4 классов, а также дети-льготники до 11-го класса получают бесплатное горячее питание в школах. Всего обеды предоставляются 94 тысячам учеников. Из них около 78 тысяч – учащиеся начальной школы, 16 тысяч – льготные категории.