Али изнасиловал 12-летнюю девочку в Красном Селе

В полицию обратилась 37-летняя жительница Красного Села с сообщением о том, что несколько дней назад молодой человек по имени Али изнасиловал ее 12-летнюю дочь.
Это произошло в квартире дома № 61/1, расположенного на проспекте Ленин. По подозрению в совершении преступления задержали 24-летнего гражданина Узбекистана, работающего парикмахером.
Ранее ivbg.ru сообщал о том, что мигрант изнасиловал 15-летнюю школьницу в общежитии в Никольском Тосненского района.
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17.12.2020 39