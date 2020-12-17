В Тосненском районе столкнулись “Газель” и грузовик, есть пострадавший

Серьезная авария произошла сегодня утром, 16 декабря, на трассе «Вологда — Новая Ладога» у деревни Овино Тосненского района.

По предварительным данным, «Газель», за рулем которой находился 60-летний мужчина, столкнулась с грузовиком Scania. Водителя “Газели” с ушибами головы и переломами ребер доставили в тихвинскую больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Проводится проверка.