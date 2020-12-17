Грабитель напал на продавщицу магазина в Сосново, но его избили покупатели

В Приозерском районе возбуждено уголовное дело в отношении безработного 34-летнего жителя Новгородской области.

По версии следствия, 15 декабря около 17:30 он зашел в магазин «Продукты на скорую руку» на улице Озерной в поселке Сосново, ударил 44-летнюю женщину-продавца и потребовал отдать деньги из кассы.

Другие посетители магазина избили грабителя. Ему удалось вырваться и убежать, но в течение часа его задержала полиция. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.