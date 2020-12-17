В Сясьстрое ликвидировали наркоплантацию — фото

Полиция Волховского района задержала троих жителей Сясьстроя, которые подозреваются в незаконном культивировании марихуаны для последующей продажи.

В ходе обысков в двух домах и гараже, где они и занимались незаконным выращиванием наркотиков, полиция нашла и изъяла более 50 кустов, около килограмма расфасованных по стеклянным банкам наркотиков, больше 800 граммов растения, полимерные пакеты, высушенные листья, оборудование для выращивания и мобильные телефоны.

Выяснилось, что двое из них ранее уже были судимы. Возбуждено уголовное дело, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.