В Сясьстрое ликвидировали наркоплантацию — фото

Полиция Волховского района задержала троих жителей Сясьстроя, которые подозреваются в незаконном культивировании марихуаны для последующей продажи.
В ходе обысков в двух домах и гараже, где они и занимались незаконным выращиванием наркотиков, полиция нашла и изъяла более 50 кустов, около килограмма расфасованных по стеклянным банкам наркотиков, больше 800 граммов растения, полимерные пакеты, высушенные листья, оборудование для выращивания и мобильные телефоны.
Выяснилось, что двое из них ранее уже были судимы. Возбуждено уголовное дело, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
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16.12.2020 127