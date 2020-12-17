Инструкция: как получить новогоднюю выплату на детей в 5 тысяч рублей

До конца 2020 года все семьи с детьми вне зависимости от дохода получат единовременные выплаты в 5 000 рублей за каждого ребенка до 7 лет включительно (рожденные с 18.12.2012 по 31.03.2021 года).

Если в этот период ребенку исполняется 8 лет, на него тоже положена эта выплата. В Telegram-канале Госуслуг дали подробную инструкцию по получению новой выплаты.

Новогодняя выплата назначается на основании ранее поданных заявлений: ежемесячная — семьям с детьми до трех лет, и единовременная — с детьми от трех до 16 лет. Если вы ранее подавали эти заявления, то выплата поступит на тот же счет автоматически.

Когда нужно подать заявление: