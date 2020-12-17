Подросток вытащил малыша из реки.

Старшине кадетского отряда из школы поселка Советский Антону Лыжину вручили медаль 1 степени от генерального штаба Юнармии. Такой награды он был удостоен за проявленное мужество и бесстрашие, передает группа «Интересный Выборг» «ВКонтакте».

Сам Антон живет в Дятлово в Выборгском районе Ленобласти, не первый год увлекается поисковой работой. Во время одной из прогулок между посёлком Дятлово и Средневыборгским шоссе он заметил, как маленький ребенок упал в реку — за ним не уследили отдыхавшие на берегу нетрезвые рыбаки.

«Антон не раздумывая прыгнул в речку и вытащил малыша», — рассказала руководитель кадетского отряда морских пограничников Ольга Богданова.