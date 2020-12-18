Уникальную ледостойкую платформу «Северный полюс» спустят на воду в Санкт-Петербурге

Уникальную ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс», которая будет предназначена для проведения круглогодичных комплексных научных исследований в Северном Ледовитом океане, спустят на воду в пятницу на Адмиралтейских верфях.

«Восемнадцатого декабря на АО «Адмиралтейские верфи» состоится торжественная церемония спуска на воду ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс», строящейся по заказу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в рамках реализации государственной программы по социально-экономическому развитию Арктической зоны», — сообщает предприятие.

В задачи ледостойкой платформы «Северный полюс» будет входить проведение океанографических, акустических, геофизических и геологических наблюдений в Северном Ледовитом океане.

Планируется, что ледостойкая платформа «Северный полюс» возобновит традиционную работу дрейфующих станций в Арктическом регионе. Ранее для полярных экспедиций использовались айсберги. Учёные разбивали обитаемые станции на ледниках. Впервые подобную высадку с последующей зимовкой провели советские специалисты в 1937 году. Экспедиция называлась «Северный полюс». Такое же название получила строящаяся на Адмиралтейских верфях платформа. Уникальная платформа позволит эффективно и безопасно выполнять широкий комплекс исследований в Северном Ледовитом океане.

Платформа «Северный полюс» способна самостоятельно дрейфовать и передвигаться во льдах со скоростью до 10 узлов. Запас размещаемого на борту топлива позволит платформе автономно находиться в экспедиции до двух лет. Научный центр ледостойкой платформы будет оснащён современной лабораторией, средствами бесперебойной связи и рассчитан для одновременной работы 34 научных сотрудников. Также «Северный полюс» будет оснащён взлётно-посадочной площадкой для многоцелевых вертолётов типа Ми-8 и Ми-38.

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Длина платформы составляет 83,1 метра, ширина 22,5 метра, водоизмещение около 10,4 тысячи тонн, скорость не менее 10 узлов. Экипаж судна насчитывает 14 человек, научный персонал — 34 человека.