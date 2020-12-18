Строительство ледовой арены ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге завершится в октябре 2022 года – директор

Строительство ледового дворца в Санкт-Петербурге для чемпионата мира 2023 года по хоккею идёт по плану и должно завершиться в октябре 2022 года, заявил исполнительный директор арены Рамиль Нагимуллин.

В январе 2020 года правительство Санкт-Петербурга и ООО «СКА-Арена» заключили концессионное соглашение по проекту реконструкции и эксплуатации многофункционального спортивно-концертного комплекса с ледовой ареной «Петербургский». Согласно этому проекту, к проведению чемпионата мира по хоккею 2023 года планируется создать современную ледовую арену вместимостью не менее 20 тысяч зрителей.

«Идёт строительство арены. Срок его завершения — октябрь 2022 года. Вводим его в строй так рано, чтобы провести тестовые мероприятия, обкатать арену, обеспечить взаимодействие служб и быть готовыми к проведению чемпионата мира. Идём в графике строительства», — заявил Нагимуллин журналистам на Международном хоккейном форуме.

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