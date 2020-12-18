В Ленинградской области 31 декабря будет выходным днем

Сотрудники бюджетных организаций Ленинградской области будут отдыхать 31 декабря. Рабочий день перенесен на 26 декабря.
«Всем предприятиям в Ленинградской области будет рекомендовано перенести рабочий день с 31 на 26 декабря. Об этом просили люди», – сообщил Александр Дрозденко
Решение принято в связи с соответствующими обращениями жителей области. В настоящее время уже 35 регионов объявили 31 декабря выходным днем.
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