В Ленинградской области 31 декабря будет выходным днем

Сотрудники бюджетных организаций Ленинградской области будут отдыхать 31 декабря. Рабочий день перенесен на 26 декабря.

«Всем предприятиям в Ленинградской области будет рекомендовано перенести рабочий день с 31 на 26 декабря. Об этом просили люди», – сообщил Александр Дрозденко

Решение принято в связи с соответствующими обращениями жителей области. В настоящее время уже 35 регионов объявили 31 декабря выходным днем.