Путин: семьям с детьми до 7 лет включительно выплатят по 5000 рублей до Нового Года

Как сообщал ivbg.ru, в ходе пресс-конференции президент России сообщил, что не исключает возможность новых выплат на детей в 2021 году.

Под занавес пресс-конференции Владимир Путин оповестил о соответствующем решении.

«Государство сделает детям новогодний подарок. Всем семьям с детьми до 7 лет выплатим по 5 тысяч рублей на каждого ребенка», – заявил Владимир Путин

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в ходе пресс-конференции Владимир Путин обратил внимание на письмо жителя Волосово, который пожаловался на поведение местных чиновников.