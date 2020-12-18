Стали известны причины похищения мужчины среди дня в Петербурге

Как сообщал ivbg.ru, 17 декабря в Санкт-Петербурге на Дачном проспекте из ресторана «Токио Сити» трое неизвестных вынесли мужчину.

Мужчину силой усадил в белый автомобиль Kia Rio и увезли в неизвестном направлении. Стали известны подробности происшествия. Похищенным оказался 32-летний генеральный директор одной из фирм Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, он задолжал 700 тысяч рублей. Трое похитителей выполняли функции коллекторов и требовали вернуть деньги. Их задержали. Похищенный освобожден.