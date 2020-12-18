Жители «барной» улицы Санкт-Петербурга просят власти проверить лицензии заведений общепита

Жители улицы Рубинштейна в центре Санкт-Петербурга, известной обилием увеселительных заведений, обратились к городским властям с просьбой проверить наличие лицензий на продажу алкоголя у баров на этой улице и закрыть тех, кто работает нелегально.

Согласно распоряжению властей, бары, кафе и рестораны в Санкт-Петербурге работают до 23 часов. С 30 декабря по 3 января работа общепита будет полностью приостановлена. С 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск).

Как сообщал губернатор Александр Беглов, городские власти разрабатывают дополнительные меры поддержки гостиничного и ресторанного бизнеса. При этом он поручал усилить проверки ресторанов, кафе и баров на соблюдение введённых из-за коронавируса ограничений в новогодние праздники. Очередной рейд по выявлению нарушителей прошёл в том числе и на улице Рубинштейна в ночь на 12 декабря.

«Просим… проверить информацию об отсутствии лицензий на продажу алкоголя у предприятий общепита, работающих на улице Рубинштейна, и при ее подтверждении принять соответствующие меры к нарушителям», — говорится в письме общественной организации «Граждане улицы Рубинштейна» в адрес вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, опубликованном на странице этой организации в соцсети «ВКонтакте».

Жители улицы Рубинштейна также просят городские власти «применить реальные меры к нелегальным заведениям общепита… направленные на полное прекращение их деятельности».

По информации общественников, которая приводится в письме, исполнительными органами власти выдано около 60 лицензий на розничную продажу алкоголя предприятиями общепита на улице Рубинштейна.

«Между тем, на нашей улице работает 86 заведений, а это означает, что около трети из них реализуют алкоголь нелегально», — отмечают местные жители.

Несколько жителей этой улицы, опрошенных РИА «Новости», признались, что после рейдов здесь стало спокойнее.

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