Майор полиции в федеральном розыске задержан в Петербурге

Возле дома на Камышовой улице в Приморском районе Санкт-Петербурга 17 декабря задержан 40-летний майор полиции Александр Свиридюк. Он находился в федеральном розыске с 2018 года.

По данным следствия, Свиридюк и Тугушев сообщили П., что тот проходит по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Далее они стали шантажировать пострадавшего, требуя от него 4 млн рублей.

В декабре 2017 года Свиридюк получил от П. $17 тысяч, а затем еще 2 млн рублей. А при передаче муляжа в 1 млн рублей был задержан Тугушев, которого впоследствии осудили. Тогда Свиридюку удалось скрыться.