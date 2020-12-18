В бывшем штабе «Дороги жизни» появится музей истории прорыва блокады Ленинграда

Музей расположится в деревне Коккорево в здание, в котором в ноябре 1941 года размещался командный пункт организации ледовой дороги, а затем штаб Военно-автомобильной дороги 101

Здание — объект культурного наследия регионального значения в середине декабря приобретено в собственность Ленобласти. Новый музей войдет в состав ленинградского музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни».

«Новая экспозиция завершит формирование в Ленинградской области музейного пространственного кластера, посвященного истории «Дороги жизни»», — отметили в правительстве Ленобласти.

Напомним, что музей «Кобона: Дорога жизни« запустил виртуальный тур. У посетителей есть возможность рассмотреть отдельные экспонаты и узнать их историю. Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» предлагает видео-рассказы о заповеднике, создании Диорамы и Панорамы, а также хроники о событиях Великой Отечественной войны.

Как уже ранее писал ivbg.ru, на территории мемориального комплекса «Невский пятачок» этим летом состоялось открытие памятника в честь пермяков, погибших за освобождение Ленинграда.