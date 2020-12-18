Россияне подали 200 тысяч заявлений на новогодние выплаты в 5 тысяч рублей

Менее чем за сутки на портал госуслуг поступило 200 тысяч заявлений на получение новогодних выплат на детей до 7 лет включительно.

Напомним, все семьи с детьми вне зависимости от дохода получат единовременные выплаты в 5 000 рублей за каждого ребенка до 7 лет включительно (рожденные с 18.12.2012 по 31.03.2021 года). Если в этот период ребенку исполняется 8 лет, на него тоже положена эта выплата. Заявление можно подать до 1 апреля 2021.

Вам будет интересно Инструкция: как получить новогоднюю выплату на детей в 5 тысяч рублей До конца 2020 года все семьи с детьми вне зависимости от дохода получат единовременные выплаты в 5 000 рублей за... 17.12.2020 310

На новогодние выплаты будет выделено 73,5 миллиарда рублей из резервного фонда правительства. Деньги получат более 16 миллионов детей.