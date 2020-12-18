Роспотребнадзор выявил более 70 нарушений антиковидных мер в учреждениях Ленобласти

За первую неделю декабря специалисты Роспотребнадзора Ленобласти провели 294 рейдов по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.
Были проверены продуктовые и непродовольственные магазины, предприятие общественного питания, лечебно-профилактические и образовательные учреждения, промышленное предприятие и прочие объекты. Составлено более 70 протоколов о нарушениях режима повышенной готовности, из них 19 за не соблюдение “масочного” режима.
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