Роспотребнадзор выявил более 70 нарушений антиковидных мер в учреждениях Ленобласти

За первую неделю декабря специалисты Роспотребнадзора Ленобласти провели 294 рейдов по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

Были проверены продуктовые и непродовольственные магазины, предприятие общественного питания, лечебно-профилактические и образовательные учреждения, промышленное предприятие и прочие объекты. Составлено более 70 протоколов о нарушениях режима повышенной готовности, из них 19 за не соблюдение “масочного” режима.