Предстоящая суббота выдастся снежной, дождливой и скользкой для жителей Северной столицы. Температура будет колебаться от -1 до +3 градусов.

В ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» рассказали, какую погоду жителям Санкт-Петербурга ждать в субботу, 19 декабря.

По их прогнозам, в этот день в городе пройдет дождь и мокрый снег, в целом будет облачно. Южный и юго-западный ветер поднимется до 3 – 8 метров в секунду. Ночью похолодает до т -1…+1 градуса, днем потеплеет до +1…+3 градуса. На дорогах возможен гололед.