На первом этапе вакцинации в Петербурге открылись 5 пунктов на базе медицинских учреждений.

В Санкт-Петербурге началась массовая вакцинация работников системы образования: только 18 декабря вакцину от коронавируса могут получить 100 желающих. В первую очередь прививать будут тех, кто находится в наибольшей группе риска: учителей 5-11 классов, педагогов системы профессионального образования и руководящих работников образовательных учреждений.