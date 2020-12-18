IТ-специалистов Ленобласти приглашают к участию в премии «Цифровые вершины»

Для участия в конкурсе необходимо до 31 декабря заполнить анкету на официальном сайте премии «Цифровые вершины».

10 января 2021 года завершится предварительный отбор участников, а 15 января в рамках Гайдаровского форума-2021 пройдет финал и торжественное подведение итогов премии. В этом году конкурс будет проводиться по семи номинациям.

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Национальная премия IT-проектов «Цифровые вершины» несколько лет успешно объединяет представителей отечественной IT-индустрии, выявляя лучшие перспективные проекты и решения.