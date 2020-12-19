Российские корпорации начали посылать болевших COVID-19 работников на лечение в Сочи – власти

Автор: Александр Селиванов
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Российские корпорации начали направлять своих сотрудников после перенесённой коронавирусной инфекции на реабилитацию в Сочи, где 22 санатория реализуют специальные программы восстановления, сообщила журналистам директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.

По ее словам, в Сочи работают 62 санатория, 22 из них реализуют программы реабилитации после коронавируса.

«Ряд корпораций уже направляют своих сотрудников по программам реабилитации: « Норильский никель», «РЖД». Порядка 900 человек уже прошли реабилитацию. Результаты впечатляют», — рассказала Батяйкина.

По данным властей, гости приезжают из разных регионов, среди них Московская область, Самара, Тульская область, Якутия, Санкт-Петербург и Краснодарский край. На 2021 год уже совершено более 2 тысяч бронирований. Программы рассчитаны на период от 7 до 21 дня. Также есть возможность купить «курсовку», не проживая в санатории. На реабилитацию можно приехать всей семьёй, с детьми.

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«Мы разработали такую программу, она рассчитана на 14-21 день. Используем сухие углекислые ванны, дыхательную гимнастику, массажи и различные виды физиопроцедур. Около месяца должно пройти после перенесённой коронавирусной инфекции при наличии всех документов для того, чтобы приехать на восстановление. Около 120 человек уже прошли реабилитацию (в санатории)», — пояснила журналистам заместитель главного врача по медицинской части санатория «Золотой колос» Наталья Костина.
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