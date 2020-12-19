Санкт-Петербург планирует 21 декабря собрать заявки на облигации до 1 млрд руб

Комитет финансов Санкт-Петербурга планирует 21 декабря собрать заявки инвесторов на облигации в объёме до 1 миллиарда рублей, сообщил РИА «Новости» источник в финансовых кругах.

Ориентир по ставке первого купона будет определён позднее.

Санкт-Петербург планирует разместить восьмилетние облигации серии 35004 с полугодовыми купонами и погашением амортизационными частями. Техническая часть размещения планируется 23 декабря. Организаторами размещения выступят БК «Регион», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, «Сбербанк КИБ» и Совкомбанк.

При номинальном объёме выпуска 30 миллиардов рублей Санкт-Петербург намерен разместить бумаги на сумму до 1 миллиарда рублей.

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Санкт-Петербург планировал в конце декабря небольшое по объёму размещение облигаций, говорил ранее председатель комитета финансов города Алексей Корабельников.