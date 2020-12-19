Минимальная площадь разрешенных «наливаек» в Санкт-Петербурге снижена до 20 кв метров

Минимальная площадь зала обслуживания баров в центре Санкт-Петербурга снижена до 20 квадратных метров, соответствующие изменения внесены в городской закон «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции», сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Ранее заксобрание Санкт-Петербурга приняло поправки к городскому закону об обороте алкогольной продукции, согласно которым розничная продажа алкоголя допускается только в заведениях площадью не менее 50 квадратных метров. Этот документ получил обиходное название «закон о наливайках» и вызвал общественный резонанс. Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил губернатора города смягчить закон или наложить на него мораторий, поскольку, по его мнению, реализация закона нанесёт ущерб ресторанной и барной культуре города. Губернатор Александр Беглов и спикер парламента Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров решили создать совместную рабочую группу, которая подготовит дополнения в законодательство по регулированию деятельности «авторских» баров.
Согласно ранее одобренному депутатами законопроекту, требование о 50 квадратных метрах сохранится для заведений общепита, которые расположены в многоквартирных домах массовых серий — в так называемых «хрущевках», панельных домах, «кораблях».
Внесённые изменения вступят в силу 1 января 2021 года, норма о 50 квадратных метрах для заведений общепита в многоквартирных домах заработает на год позже, с 1 января 2022 года.