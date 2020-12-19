Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 231 новых зараженных 19 декабря

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 231 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 19 декабря.

Управление Роспотребнадзора приводит список населённых пунктов, где выявлены новые заражённые.

Всеволожский район: (заболели за время пандемии – 5180 жителей): Мурино (+6) Всеволожск (+7), Сертолово (+5), Токсово (+1); Вылечились за время пандемии 4501 человек – 86,9%;

Гатчинский район (3536): Гатчина (+9), Войсковицы (+2), Вырица (+1), Малое Верево (+1), Батово (+1), Коммунар (+1), Большие Колпаны (+1), Елизаветино (+1), Новый Учхоз (+1), Куровицы (+1), Дружная Горка (+1), Тойворово (+1), д. Горки (Веревское сельское поселение) (+1), Массив Ухта (+1), Сабры (+1); Вылечились 3135 человек – 88,7%

Выборгский район (1937): Выборг (+15), Рощино (+3), Советский (+1), Каменногорск (+1), Боровинка (+1), Лосево (+1), Ильичёво (+1), Пруды (+1); Вылечились 1705 человек – 88%;

Тосненский район (1052): Нурма (+2), Тосно (+3), Тельмана (+1), Ульяновка (+2), Новолисино (+1), Федоровское (+1), Форносово (+2), Сельцо (+1), Любань (+5), Ушаки (+2); Вылечились 897 человек – 85,3%

Ломоносовский район (925): Низино (+1), Новогорелово (+2), Горбунки (+1), Оржицы (+2), Лопухинка (+1), Верхняя Бронна (+1), Коттеджный посёлок Петергофское предместье (+2), Узигонты (+1), Вылечились 804 человека – 86,9%;

Приозерский район (1019): Приозерск (+7), Сосново (+2), Снёгиревка (+1), Кузнечное (+3), Раздолье (+1), Сторожевое (+1), Запорожское (+1); Вылечились 919 человек – 90,2%;

Тихвинский район (1010): Тихвин (+18), Ганьково (+2); Вылечились 915 человек – 90,6%;

Киришский район (951): Кириши (+13), Будогощь (+1), Иконово (+1); Вылечились 873 человека – 91,8%;

Кировский район (877): Кировск (+3), Шлиссельбург (+3), Отрадное (+2), Приладожский (+1), Синявино (+1), Назия (+1), Апраксин (+1), Путилово (+1); Вылечились 746 человек – 85,1%;

Кингисеппский район (796): Кингисепп (+12), Ополье (+1); Вылечились 620 человек – 77,9%;

Сланцевский район (645): Сланцы (+5), Овсище (+1), Выскатка (+1); Вылечились 519 человек – 80,5%;

Волховский район (641): Волхов (+11), Сясьстрой (+3), Новая Ладога (+1), Бабино (+1), Бережки (+1); Вылечился 571 житель – 50,3%;

Лужский район (590): Заклинье (+1), Жельцы (+2), Серебрянский (+1), Мерёво (+1), Почап (+1); Вылечились 523 человека – 88,6%;

Лодейнопольский район (440): Лодейное Поле (+10), Алеховщина (+2), Янега (+1); Вылечились 370 человек – 84,1%;

Бокситогорский район (444): Бокситогорск (+3), Пикалево (+4), Дыми (+1); Вылечились 332 жителя – 74,8%;

Подпорожский район (362): Подпорожье (+3), Вознесенье (+2); Вылечились 303 человека – 83,7%

Волосовский район (687): – новых случаев нет, вылечились за все время 654 человека – 95,2%.