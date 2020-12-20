Во Всеволожске открыли обновленный парк «Песчанка» 

Во Всеволожске открылось новое общественное пространство.

На площади 12,5 гектаров обустроили пространство для любителей спорта: установили скейт-парк, теннисный корт, зону воркаута. Также появилась сеть пешеходных дорожек общей протяженностью более 2 км, фуд-корты, шезлонги и скамейки, установлено 68 видеокамер. В парке даже есть свой амфитеатр в 15 рядов, первый кинопоказ на открытом воздухе прошел в начале сентября.

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Планируется еще добавит озеленение, установить малые архитектурные формы и концертные площадки для областного оркестра.