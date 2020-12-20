В Петербурге пьяный мужчина ударил кассира канцелярским ножом ради палки колбасы

Автор: Гузель Галимова
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Вчера днем, 19 декабря, пьяный мужчина пытался вынести из сетевого магазина на Благодатной улице в Петербурге палку колбасы за 326 рублей.

Когда 50-летняя кассирша попробовала его остановить, тот ударил ее канцелярским ножом по руке. Дебошира задержали на месте и доставили в отдел полиции. В отношении него составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кассиру потребовалась медицинская помощь.

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