Петербуржец избил и выбросил с пятого этажа девушку — видео

В Петербурге полиция задержала мужчину, который избил и выбросил с балкона пятого этажа девушку. Задержанный был неоднократно судим.
Установлено, что 27-летняя девушка находилась у него в гостях в общежитии на Ленской улице. Во время распития алкоголя между ними вспыхнула ссора, сначала он избил свою знакомую, а после сбросил ее с балкона пятого этажа. Мужчина был сильно пьян.
Девушка жива, но получила множественные травмы и находится в тяжелом состоянии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД.
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20.12.2020 67