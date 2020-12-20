Петербуржец избил и выбросил с пятого этажа девушку — видео

В Петербурге полиция задержала мужчину, который избил и выбросил с балкона пятого этажа девушку. Задержанный был неоднократно судим.

Установлено, что 27-летняя девушка находилась у него в гостях в общежитии на Ленской улице. Во время распития алкоголя между ними вспыхнула ссора, сначала он избил свою знакомую, а после сбросил ее с балкона пятого этажа. Мужчина был сильно пьян.

Девушка жива, но получила множественные травмы и находится в тяжелом состоянии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД.