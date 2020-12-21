В старейшем мотоклубе Выборга обнаружили оружие и неизвестные вещества — СМИ

Автор: Гузель Галимова
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Полицейские провели рейд в старейшем мотоклубе Выборга Free Driver MC Vyborg, об этом сообщает паблик «Мэш на Мойке».

У байкеров нашли двустволку, обрез и неизвестные вещества, предположительно, химического происхождения. Все изъятое направили на экспертизу. Известно, что пока никого не задержали.

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Источник: Mash | Мэш на Мойке
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