В старейшем мотоклубе Выборга обнаружили оружие и неизвестные вещества — СМИ

Полицейские провели рейд в старейшем мотоклубе Выборга Free Driver MC Vyborg, об этом сообщает паблик «Мэш на Мойке».
У байкеров нашли двустволку, обрез и неизвестные вещества, предположительно, химического происхождения. Все изъятое направили на экспертизу. Известно, что пока никого не задержали.
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