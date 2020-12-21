Число свободных коек в Петербурге увеличилось до 3,7%

Ранее власти Петербурга в отчете сообщали, что в городе оставалось всего 27 свободных коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями.
Однако сейчас в комитете по здравоохранению Петербурга пояснили, что распространенная ранее информация «отражает количество коек для взрослых пациентов на раннее утро и не учитывает дальнейшей выписки».
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21.12.2020 112
На сегодняшний день свободными в Петербурге остаются 3,7% коек. Также сообщается, что 22 декабря должен начать работу павильон временного госпиталя «Ленэкспо», рассчитанный на 474 больных средней тяжести.