Стационар-трансформер в Санкт-Петербурге, который примет пациентов с COVID-19, откроют 25 декабря

Первый стационар-трансформер на базе Госпиталя для ветеранов войн в Санкт-Петербурге, который сможет принимать пациентов с COVID-19, планируется открыть 25 декабря, здесь развернут порядка 400 коек, сообщили в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева.

«В пятницу, 25 декабря, ожидается открытие после строительства первого в городе стационара-трансформера на базе Госпиталя для ветеранов войн, который может оперативно перепрофилироваться под инфекционный. Его общая мощность – порядка 400 коек», — отметили в аппарате.

Там также сообщили, что 23 декабря дополнительные места для пациентов с коронавирусом предоставят федеральные учреждения – НМИЦ имени Алмазова и Первый медицинский университет (всего около 210 коек).

22 декабря в 8-м павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо», где развернут временный госпиталь, планируется развернуть еще 474 койки для пациентов с COVID-19 в тяжёлом состоянии и средней степени тяжести. Всего до конца года в «Ленэкспо» будет развёрнуто порядка 1,5 тысячи коек.

Ранее сообщалось, что до конца года в Санкт-Петербурге планируют дополнительно развернуть около 2 тысяч коек для больных СOVID-19.

По информации городского комитета по здравоохранению, по данным на 20 декабря свободными в городе оставались 3,7% коек для больных коронавирусом.

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По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 3752 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1870 человек. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зарегистрировано 204 565 случая заражения COVID-19. Скончались 6917 человек. Выздоровели 119 002 человека.