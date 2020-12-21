В вузах Петербурга рассказали, пересчитают ли плату за обучение из-за дистанционки

Руководство трех вузов Петербурга, которые перевели студентов на удаленный формат обучения, сообщило, что стоимость обучения в связи с этим снижена не будет.
В СПбГЭУ, ИТМО и Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена перешли на удаленный формат работы осенью 2020 года. Однако обучение проходит в очной форме с помощью дистанционных технологий.
В ИТМО также сообщили, что получают обратную связь от студентов и систематически проводят аудит учебного процесса, чтобы у всех его участников не возникало трудностей.
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30.11.2020 227