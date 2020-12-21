Указ об утверждении состава Государственного совета Российской Федерации 21 декабря подписал Владимир Путин.

Согласно документу, Ленинградскую область в Госсовете представит губернатор Александр Дрозденко. Секретарем органа назначен Игорь Левитин. Возглавит Госсовет лично президент России.

Государственный совет формируется президентом для обеспечения функционирования и взаимодействия органов, входящих в систему публичной власти. В ведении совета внутренняя и внешняя политика, а также социально-экономическое развитие России.