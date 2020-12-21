Педагог из Тосненского района учит детей ПДД с помощью рэпа

Педагог из Тосненского района Николай Буджак на своем youtube-канале рассказывает детям и подросткам о безопасности дорожного движения в стиле, который считает близким для этой аудитории.

Николай Буджак занимает должность преподавателя-организатора в Сельцовской средней школе имени Е. М. Мелашенко. В одном из видео его ученики с помощью рэпа рассказывают, почему важно носить светоотражатели.

Благодаря своей работе Буджак стал лауреатом конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах 2020». Всего в нем приняли участие более 3000 учителей.