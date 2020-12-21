В Ленобласти с 21 декабря введены новые ограничения

В Ленинградской области вводят новые ограничительные меры по COVID-19. Соответствующее постановление 21 декабря подписал Александр Дрозденко.
С 21 декабря Киришский и Сланцевский районы переводятся в красную зону по COVID-19, Подпорожский – в желтую зону.
В течение новогодних каникул все организации детского отдыха и оздоровления могут заполняться не более чем на 50%. Заезд и выезд детей и сотрудников этих организаций должен производиться одновременно и до 30 декабря.
Также в красной и желтой зонах по COVID-19 нельзя предоставлять услуги социального характера в полустационарной форме.
Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:
- «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Тихвинский, Тосненский, Киришский, Сланцевский, Выборгский и Гатчинский районы.
- «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Приозерский, Подпорожский, Кировский, Ломоносовский и Лужский районы, а также округ Сосновый Бор.
- «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.
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21.12.2020 41