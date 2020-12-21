В Сосновом Бору появились новогодние часы, исполняющие желания

Автор: Сергей Агутин
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В Сосновом Бору на улице Комсомольской в Заречье установили необычную арку, стилизованную под часы.  

новогодние часы
Фото: vk.com/meriasosnovybor

Как сообщают в паблике «Администрация города Сосновый Бор» во «ВКонтакте», праздничная арка в виде часов может исполнять желания.

«Каждый вечер часы будут оживать и исполнять желания под бой курантов», – сказано в посте районной администрации

Арка установлена в рамках мероприятий по украшению Соснового Бора к новогодним праздникам.

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