В Сосновом Бору появились новогодние часы, исполняющие желания

В Сосновом Бору на улице Комсомольской в Заречье установили необычную арку, стилизованную под часы.
Как сообщают в паблике «Администрация города Сосновый Бор» во «ВКонтакте», праздничная арка в виде часов может исполнять желания.
«Каждый вечер часы будут оживать и исполнять желания под бой курантов», – сказано в посте районной администрации
Арка установлена в рамках мероприятий по украшению Соснового Бора к новогодним праздникам.
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21.12.2020 96