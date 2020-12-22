Жителю Всеволожска компенсируют потерянное в результате взрыва имущество

Автор: Александр Селиванов
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В результате взрыва во Всеволожске местный житель лишился всего имущества.

На прямую линию к Александру Дрозденко обратился мужчина. По его словам, после взрыва он лишился всего имущества и спросил губернатора о компенсации ущерба.

По словам главы региона, у властей есть возможность компенсировать имущество.

«Понравится вам сумма, или нет, это предмет договорённости сторон, но ущерб мы будем компенсировать» – пообещал губернатор.
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21.12.2020 153
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