Жителю Всеволожска компенсируют потерянное в результате взрыва имущество

В результате взрыва во Всеволожске местный житель лишился всего имущества.
На прямую линию к Александру Дрозденко обратился мужчина. По его словам, после взрыва он лишился всего имущества и спросил губернатора о компенсации ущерба.
По словам главы региона, у властей есть возможность компенсировать имущество.
«Понравится вам сумма, или нет, это предмет договорённости сторон, но ущерб мы будем компенсировать» – пообещал губернатор.
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21.12.2020 153