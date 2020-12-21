В Александровке начались восстановительные работы после взрыва в жилом доме

Ранее ivbg.ru сообщал, что взрыв в многоквартирном двухэтажном жилом доме в Александровке произошел 20 декабря. Предварительно, взорвался самогонный аппарат, хозяин же квартиры эту версию отрицает.

По итогам предварительной проверки, жителям первого подъезда разрешили вернуться в свои квартиры. В этой части дома восстановили электроснабжение и отопление.

Во втором подъезде, где и произошел взрыв, будут продолжены обследование здания и ремонтно-восстановительные работы силами коммунальной службы. Сейчас шести жильцам предоставили временное жилье, остальные разместились у родственников. Причины произошедшего устанавливаются.

Напомним, взрывной волной выбило окна, пострадала кирпичная кладка и жилые помещения. Пострадавших нет.