Astra Linux: Органы власти Ленобласти переходят на отечественное ПО

Сотрудники органов власти Ленобласти на удаленке начали использовать отечественную операционную систему Astra Linux, офисные пакеты «МОЙ Офис Частное облако» и «Р7-офис».
Задача по переходу на отечественное программное обеспечение поставлена нацпроектом «Цифровая экономика». В 2020 году в регионе создана специальная рабочая группа по внедрению отечественного программного обеспечения. Ее цель — поиск и тестирование лучших практик отечественного софта, содействие включению в реестр рекомендованного ПО и поддержка разработчиков.
Кае уже ранее писал ivbg.ru, пользователи портала «Госуслуги» начнут получать автоматические уведомления обо всех полагающихся им мерах социальной поддержки. На сегодняшний день на портале государственных и муниципальных услуг Ленобласти доступно 4 235 электронных услуг, более 95% из них — муниципальные услуги. В 2020 году количество жителей региона, получающих госуслуги в электронном виде, выросло на 114 000 человек и составило 1,5 млн. Планируется, что к 2023 году 95% госуслуг жители региона будут получать в удаленном формате, без личного посещения офисов соответствующих учреждений.