Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что это его личная точка зрения.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал проведенное оппозиционером и блогером Алексеем Навальным «расследование», в котором он обвинил в своем отравлении российские спецслужбы. Об этом пишет «ТАСС».

«В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования, можно также четко установить определенные проявления мании величия. Как говорят, он даже сравнивает себя с Иисусом», — высказался Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что это исключительно его собственное видение данной ситуации.