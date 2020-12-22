Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что это его личная точка зрения.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал проведенное оппозиционером и блогером Алексеем Навальным «расследование», в котором он обвинил в своем отравлении российские спецслужбы. Об этом пишет «ТАСС».
«В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования, можно также четко установить определенные проявления мании величия. Как говорят, он даже сравнивает себя с Иисусом», — высказался Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что это исключительно его собственное видение данной ситуации.