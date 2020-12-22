Волхов отмечает 100-летие ГОЭЛРО – плана электрификации России

В музее истории Волхова открылась выставка «ХХ век – электрическая цивилизация» в форматах онлайн и офлайн.
Выставка посвящена 100-летию принятия плана электрификации России, также известного как «план ГОЭЛРО». Экспозиция включает в себя документы и фотоматериалы, относящиеся к периоду возведения Волховской гидроэлектростанции.
Также на выставке представлены первые измерительные электроприборы и электробытовые предметы прошлого столетия, плакаты советского периода, информация о художественных фильмах о ГОЭЛРО.
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