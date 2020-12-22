Правительство выделит 19 млн рублей на обучение 3 тысяч студентов-медиков

Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому будущие специалисты Роспотребнадзора пройдут целевое обучение за счет государства.

«На дополнительную поддержку студентов, которые проходят обучение в медицинских вузах по целевому набору и после выпуска пойдут работать в организации Роспотребнадзора, решено выделить 19 млн рублей», — сообщается на сайте кабинета министров.

Мишустин уточнил, что бюджетные средства получат более 3 тысяч будущих медиков. По его словам, для контроля эпидемиологической ситуации нужно не только современное оборудование, но и хорошо обученные специалисты.