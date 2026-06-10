Бригада скорой помощи Сертоловской подстанции помогла пожилому мужчине с давлением 250 на 120 и температурой 41,8 °C в пансионате Ленинградской области.

К приезду медиков мужчина был мокрым от пота и находился в угнетенном состоянии. Бригада быстро распределила задачи. Врачи провели необходимую терапию и перевели пациента на ИВЛ.

Предварительно у пожилого мужчины диагностировали менингоэнцефалит. Его требовалось срочно доставить в специализированный стационар. Дополнительной сложностью стала эвакуация пациента со второго этажа по узкой лестнице.

Администратор пансионата нашел двух мужчин для помощи медикам. Медицинская сестра при этом несла на себе почти все оборудование бригады. Вскоре пациента доставили в больницу.