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Новости Социум

Скорая помощь спасла мужчину с давлением 250 на 120 и температурой 41,8 °C в Ленобласти

Бригада скорой помощи Сертоловской подстанции помогла пожилому мужчине с давлением 250 на 120 и температурой 41,8 °C в пансионате Ленинградской области.

К приезду медиков мужчина был мокрым от пота и находился в угнетенном состоянии. Бригада быстро распределила задачи. Врачи провели необходимую терапию и перевели пациента на ИВЛ.

Предварительно у пожилого мужчины диагностировали менингоэнцефалит. Его требовалось срочно доставить в специализированный стационар. Дополнительной сложностью стала эвакуация пациента со второго этажа по узкой лестнице.

Администратор пансионата нашел двух мужчин для помощи медикам. Медицинская сестра при этом несла на себе почти все оборудование бригады. Вскоре пациента доставили в больницу.

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05.10.2025
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Теги

скорая помощь Ленинградская область
Новости Происшествия

Иностранный самолет-разведчик зафиксирован вдоль границы России и Финляндии - СМИ

Шведский самолет заметили  над территорией Финляндии у границы с Россией.

Вдоль границы России над территорией Финляндии 10 июня был зафиксирован пролет самолета-разведчика Gulfstream IV. Борт принадлежит ВВС Швеции, передает РИА Новости. 

по информации агентства, самолет вылетел с аэродрома в Линчепинге около 10.00 по мск и двигался вдоль границы России, охватывая участок между Петербургом и Петрозаводском.

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Фото на миниатюре: Planephotoman/ Gulfstream G-IV (G400)/ wikimedia.org ( CC BY 2.0)

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Россия швеция Финляндия

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