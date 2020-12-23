На новогодние праздники в Ленобласти ожидают на 70% больше туристов, чем в прошлом году

В конце 2020 — начале 2021 года в Ленобласть намерены приехать большое количество туристов — почти вдвое больше, чем в прошлом году. Об этом рассказал Александр Дрозденко в ходе пресс-конференции.

В прошлом 2019 году в Ленобласть приехало рекордное количество людей. Среди них было много жителей Петербурга и других регионов. В этом году цифра будет на 70% выше.

“Мы прекрасно понимаем, что наша задача, с одной стороны, соблюсти все требования безопасности Роспотребнадзора, с другой — удержать экономику. Потому что ковид приходит и уходит, а уровень жизни мы должны держать и не снижать его”, — подчеркнул Александр Дрозденко.

Он также отметил, что с 3 января все комитеты будут работать по отдельному графику, также ежедневно будут проходить рейды по проверке работы бизнеса и сфер услуг.