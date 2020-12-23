Треть жителей Ленобласти будут работать 31 декабря полный день

40 регионов страны, в их числе Петербург и Ленобласть, объявили 31 декабря выходным днем. Однако треть жителей 47 региона все же выйдут на работу в канун Нового года на полный день.

Согласно опросу сервиса HeadHunter, 11% жителей региона планирует уйти с работы пораньше. В то же 19% не будет работать 31 декабря. В основном это представители науки и образования, маркетинга, рекламы и PR.

Примечательно, что большинство опрошенных — 84% — считают, что 31 декабря необходимо сделать постоянным выходным днем. С данным мнением согласились и 81% жителей Ленобласти.