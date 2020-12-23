Фото: в Сосновом Бору строят новую детскую игровую площадку

В микрорайоне Соснового Бора – Старом Калище – ведется строительство новой детской игровой площадки. Уже установлены первые башенки со шпилями.
На данный момент закончен первый этап строительства. В планах на втором этапе – установка ограждений, скамеек, турника с брусьями, шведской стенки, карусели и качелей.
В Старом Калище расположено более 100 домов, а проживают более 50 детей. По мнению местного депутата Ивана Бабича, площадка будет востребована.
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