Фото: в Сосновом Бору строят новую детскую игровую площадку

В микрорайоне Соснового Бора – Старом Калище – ведется строительство новой детской игровой площадки. Уже установлены первые башенки со шпилями.

На данный момент закончен первый этап строительства. В планах на втором этапе – установка ограждений, скамеек, турника с брусьями, шведской стенки, карусели и качелей.

В Старом Калище расположено более 100 домов, а проживают более 50 детей. По мнению местного депутата Ивана Бабича, площадка будет востребована.