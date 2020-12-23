Зимние каникулы в лагерях Ленобласти проведут 6000 детей

На территории Ленинградской области в декабре откроется 30 оздоровительных лагерей. Они смогут заполняться не более чем 50% заполняемости.

Все сотрудники детских учреждений будут допускаться до работы при наличии ПЦР-исследования на COVID-19. А детям потребуется только справка от врача по установленной форме (тестирование на COVID-19 не требуется).

Родители не смогут посещать детей, но смогут наблюдать за их отдыхом с помощью онлайн-платформ. Стоимость путевки детей сотрудников областных государственных медицинских учреждений будет полностью оплачена из регионального бюджета.