Западный окружной военный суд на заседании выездной коллегии 22 декабря вынес обвинительный приговор гражданину республики Таджикистан за пособничество террористам.

Абдусамадхон Болтаев обвинялся по статьям «Содействие террористической деятельности путем финансирования» и «Пособничество в участии в деятельности организации, которая признана террористической».

По версии следствия, Болтаев неоднократно переводил деньги своему брату Амииллоджоному, воевавшему на стороне террористов в Сирии. Решением суда, его приговорили к 14 годам колонии строгого режима.