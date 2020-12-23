Западный окружной военный суд на заседании выездной коллегии 22 декабря вынес обвинительный приговор гражданину республики Таджикистан за пособничество террористам.
Абдусамадхон Болтаев обвинялся по статьям «Содействие террористической деятельности путем финансирования» и «Пособничество в участии в деятельности организации, которая признана террористической».
По версии следствия, Болтаев неоднократно переводил деньги своему брату Амииллоджоному, воевавшему на стороне террористов в Сирии. Решением суда, его приговорили к 14 годам колонии строгого режима.
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