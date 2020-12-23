Подозреваемого в убийстве безмасочника задержали в Санкт-Петербурге

Пострадавший скончался в магазине на проспекте Елизарова после стычки.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины без маски, который умер после стычки. Петербуржцу, который мог устроить драку, оказалось 35 лет. Задержанный не понимает, почему его подозревают в убийстве, сообщает 78.ru. Обвинения в причинении смерти пока не предъявили.

20 декабря в доме № 11 по проспекту Елизарова поссорились двое пьяных мужчин. Один из них оказался надевать маску. В результате обидчик его толкнул, пострадавший скончался. У него диагностировали травмы головы, живота, сотрясения, разрыв селезёнки.